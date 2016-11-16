Федецький став 25-м капітаном в історії збірної України

Захисник німецького "Дармштадта" Артем Федецький вивів збірну України на товариський матч проти Сербії з капітанською пов'язкою.

Таким чином, 31-річний гравець став 25-м капітаном в історії "синьо-жовтої" команди, якщо враховувати тільки тих гравців, які виходили в основному складі національної команди, повідомляє "Футбол 24".

Рекордсменом збірної України за кількістю матчів з капітанською пов'язкою залишається Андрій Шевченко (58), далі йдуть Анатолій Тимощук (41) та Олег Лужний (39).

Артем Федецький виступає за збірну України з 2010 року і провів в команді 52 матчі. Він був учасником двох чемпіонатів Європи - Євро-2012 та Євро-2016.

Нагадаємо, вчора збірна України перемогла Сербію з рахунком 2:0. Голи в матчі забивали Євген Шахов і Андрій Ярмоленко.