Тренер збірної Сербії слідом за Шевченком похвалив харківських фанів

Головний тренер збірної Сербії Славолюб Муслін після товариського матчу проти України похвалив харківських вболівальників. Про це повідомляє "Футбол 24".

"Атмосфера на стадіоні була прекрасна. Вболівали українські фанати просто чудово. У нас і у вас грали ті, хто не грав в минулих матчах. Вітаю Андрія Шевченка з перемогою", - сказав Муслін після матчу.

"Результат сьогодні був неважливий. Звичайно, потрібно вигравати, але сьогодні це було не так важливо", - вважає Муслін.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко також відзначив вболівальників на цьому матчі, заявивши, що Харків - футбольне місто.

При цьому, журналіст Роман Синіцин, який також був на цій зустрічі, повідомив, що українські вболівальники під час гри спалили на трибунах прапор Сербії.

Товариський матч Україна - Сербія завершився з рахунком 2:0. Голи за Україну забили Євген Шахов і Андрій Ярмоленко.