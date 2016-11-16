Шевченко: Харків - футбольне місто, і сьогодні він довів це

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відзначив підтримку команди в Харкові під час товариського матчу проти Сербії (2:0). Слова наставника національної команди на прес-конференції після гри призводить Sport Arena.

"Мені сподобалося грати в Харкові, сподіваюся, ми ще зіграємо тут. Харків — це футбольне місто, і сьогодні він довів це. Вірю, що це був не останній матч збірної на стадіоні "Металіст", - заявив Шевченко.

Сьогодні Шевченко випустив в основному складі збірної України низку резервістів. За його словами, він побачив в дії всіх, кого хотів.

"Хочу привітати наших дебютантів — [Артема] Бесєдіна, [Віктора] Циганкова, [Євгенія] Шахова. Женя Шахов забив гол, Віктор Циганков грав у день свого народження. Я дав зіграти всім гравцям і побачив в дії всіх, кого хотів. Головне, що гравці розуміють концепцію нашої гри, вони виконують на полі те, що ми вимагаємо", — сказав Шевченко.

Наставник команди також прокоментував гру форварда Романа Зозулі, який останнім часом програв конкуренцію за місце в основному складі Артему Кравцю.

"Я задоволений і Зозулею, він отримав необхідну ігрову практику. Так, забив Шахов, але забивати тоді повинен був Зозуля. Перший м'яч став наслідком саме хорошої командної роботи", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, збірна України перемогла Сербію з рахунком 2:0. Голи забили Євген Шахов і Андрій Ярмоленко.