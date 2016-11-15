Товариські матчі. Іспанія врятувала матч з Англією, Росія перемогла Румунію (результати матчів)

23:59, 15 листопада 2016
Футбол
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Сьогодні в Європі пройшов день товариських матчів серед збірних команд.

Джеймі Варді зазначає другий гол у ворота Іспанії / Reuters

Росія - Румунія - 1:0 (0:0)

Гол: Оздоєв (90).

Мальта - Ісландія - 0:2 (0:0)

Голи: Траустасон (47), Інгасон (75).

Угорщина - Швеція - 0:2 (0:1)

Голи: Ларссон (30), Телін (67).

Чехія - Данія - 1:1 (1:1)

Голи: Барак (8) - Йоргенсен (38).

Австрія - Словаччина - 0:0 (0:0)

Італія - Німеччина - 0:0 (0:0)

Англія - Іспанія - 2:2 (1:0)

Гол: Лаллана (9), Варді (48) - Аспас (89), Іско (90).

Франція - Кот д'Івуар - 0:0 (0:0)

Північна Ірландія - Хорватія - 0:2 (0:2)

Голи: Манджукіч (9), Коп (35), Крамаріч (68).

Нагадаємо, сьогодні збірна України в товариському матчі здобула перемогу над Сербією з рахунком 2:0.

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