Товариські матчі. Іспанія врятувала матч з Англією, Росія перемогла Румунію (результати матчів)
23:59, 15 листопада 2016Футбол
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Сьогодні в Європі пройшов день товариських матчів серед збірних команд.
Джеймі Варді зазначає другий гол у ворота Іспанії / Reuters
Росія - Румунія - 1:0 (0:0)
Гол: Оздоєв (90).
Мальта - Ісландія - 0:2 (0:0)
Голи: Траустасон (47), Інгасон (75).
Угорщина - Швеція - 0:2 (0:1)
Голи: Ларссон (30), Телін (67).
Чехія - Данія - 1:1 (1:1)
Голи: Барак (8) - Йоргенсен (38).
Австрія - Словаччина - 0:0 (0:0)
Італія - Німеччина - 0:0 (0:0)
Англія - Іспанія - 2:2 (1:0)
Гол: Лаллана (9), Варді (48) - Аспас (89), Іско (90).
Франція - Кот д'Івуар - 0:0 (0:0)
Північна Ірландія - Хорватія - 0:2 (0:2)
Голи: Манджукіч (9), Коп (35), Крамаріч (68).
Нагадаємо, сьогодні збірна України в товариському матчі здобула перемогу над Сербією з рахунком 2:0.
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