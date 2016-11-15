Товариські матчі. Іспанія врятувала матч з Англією, Росія перемогла Румунію (результати матчів)

Сьогодні в Європі пройшов день товариських матчів серед збірних команд.

Росія - Румунія - 1:0 (0:0) Гол: Оздоєв (90). Мальта - Ісландія - 0:2 (0:0) Голи: Траустасон (47), Інгасон (75). Угорщина - Швеція - 0:2 (0:1) Голи: Ларссон (30), Телін (67). Чехія - Данія - 1:1 (1:1) Голи: Барак (8) - Йоргенсен (38). Австрія - Словаччина - 0:0 (0:0) Італія - Німеччина - 0:0 (0:0) Англія - Іспанія - 2:2 (1:0) Гол: Лаллана (9), Варді (48) - Аспас (89), Іско (90). Франція - Кот д'Івуар - 0:0 (0:0) Північна Ірландія - Хорватія - 0:2 (0:2) Голи: Манджукіч (9), Коп (35), Крамаріч (68). Нагадаємо, сьогодні збірна України в товариському матчі здобула перемогу над Сербією з рахунком 2:0.

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