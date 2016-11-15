Збірна України обіграла Сербію в останньому матчі року

У Харкові завершився товариський матч футбольних збірних України та Сербії, в якому перемогу святкували господарі поля - матч завершився з рахунком 2:0.

Доля гри була вирішена в кінцівці першого тайму.

Українці з самого початку матчу взяли ініціативу в свої руки і домінували протягом більшої частини гри. А вирішальний момент у грі стався на 38-й хвилині. Федецький видав класний пас з флангу на Зозулю, Роман повинен був забивати сам, але забарився - на щастя, поруч опинився Євген Шахов, який добив з одного метра м'яч у ворота.

У другому таймі українці продовжили атакувати і на 87-й хвилині заробили пенальті. Ярмоленко збили у штрафному майданчику, і сам постраждалий реалізував пенальті - 2:0

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, збірна України завершила рік трьома перемогами поспіль. Раніше, в рамках кваліфікації ЧС-2018 були обіграні Косово і Фінляндія.