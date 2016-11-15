Збірна України розпочне матч із Сербією напіврезервним складом

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився з основним складом, який сьогодні зіграє у товариському матчі з командою Сербії. Про це повідомляється на офіційній twitter-сторінці ФФУ.

Як і обіцяв Шевченко, в цій зустрічі отримають можливість зіграти найближчі резервісти команди. З звичних гравців основного складу сьогодні на поле з перших хвилин з'явиться лише правий захисник Богдан Бутко. Примітно, що разом з ним в основі зіграє і інший правий захисник команди Артем Федецький, який, ймовірно, сьогодні займе позицію на протилежному фланзі.

Повністю склад збірної України виглядає так:

Денис Бойко, Богдан Бутко, Іван Ордець, Сергій Кривцов, Артем Федецький, Сергій Сидорчук, Максим Малишев, Євген Шахов, Олександр Караваєв, Віктор Циганков, Роман Зозуля.

Нагадаємо, матч Україна - Сербія розпочнеться сьогодні на стадіоні "Металіст" у Харкові о 21:00.