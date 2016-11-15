"Барселона" взимку може знову спробувати придбати Срну - ЗМІ

Іспанська "Барселона" взимку може зайнятися придбанням захисника донецького "Шахтаря" Даріо Срни, повідомляє Sport Arena, посилаючись на Mundo Deportivo.

Каталонці продовжують пошуки заміни правому захисникові Алейшу Відалю, який не зміг вразити своєю грою головного тренера "Барселони" Луїса Енріке.

Одним з кандидатів розглядається багаторічний капітан "Шахтаря". Головною перевагою 32-річного Срни є його великий досвід виступів на міжнародному рівні, а також невисока трансферна вартість, яку доведеться заплатити за нього "гірникам".

У той же час, головним недоліком хорвата є загранність за "Шахтар" у поточному сезоні єврокубків, що не дозволить "Барселоні" заявити його в Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, вперше інформація про інтерес "Шахтаря" до Срни з'явилася у вересні нинішнього року, коли трансфер гравця був неможливий за правилами УЄФА.

Разом з тим, президент "Шахтаря" Рінат Ахметов тоді ж висловив готовність відпустити Срну в "Барселону", якщо іспанський клуб і хорватський футболіст домовляться між собою.