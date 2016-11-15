ПФЛ закликала з'ясувати, чи був "договірняк" в скандальному матчі чемпіонату України

Професійна футбольна ліга (ПФЛ) України закликала Комітет етики і чесної гри ФФУ з'ясувати, чи носив вчорашній матч Першої ліги "Іллічівець" - "Гірник-Спорт" договірної характер. Про це йдеться в офіційній заяві ПФЛ.

"Переконані, що Комітет з етики і чесної гри ФФУ зможе провести об'єктивне розслідування, знайти винних і покарати їх за всіма футбольними законами. Керівництво та Адміністрація Ліги готові співпрацювати і надати щодо ситуації, що склалася, будь-яке сприяння та допомогу", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, головний тренер "Іллічівця" Олександр Севідов не підозрює своїх футболістів в участі у договірному матчі. "Сьогодні у команди буде тренування. У мене немає підстав не вірити або не довіряти підопічним, або влаштовувати в колективі з цього приводу "розбірки", - заявив тренер маріупольців в інтерв'ю matchday.ua.

"Моя позиція збігається з офіційною позицією клубу: ми готові всебічно допомагати слідству з цього матчу, якщо вони підуть з боку правоохоронних та дисциплінарних органів ФФУ. Можливо, просто хтось не дуже хоче бачити клуб з Донбасу в Прем'єр-лізі? Зараз багато розмов на цю тему навколо "Іллічівця", - сказав Севідов.

При цьому, тренер "Гірник-Спорту" Ігор Жабченко дотримується альтернативної точки зору, і вважає, що під час матчу на полі не було повноцінної боротьби між командами.

"Перед грою футболісти заходили і говорили, що в Маріуполі будуть битися, віддадуть всі сили. Але після гри я отримав SMS, яке дало поживу для роздумів. Я ось і зараз переглядаю перший тайм – Маріуполь не біжить, ми теж. Це жах, слів немає! Я хочу, щоб відповідні органи розслідували це і не тільки наші футболісти, але і футболісти "Іллічівця" понесли кару за те, що вони роблять", - цитує Жабченко footboom.com.

"Ми їхали битися з "Іллічівцем". А подивилися гру... Ну що сказати? В них душу вкладаєш, сили, здоров'я, а вони в спину стріляють. Будуть клубні збори, подальший розгляд. Виступить президент. Подивимося, хто у нас взагалі з цієї команди залишиться. Люди нас зрадили", - додав асистент наставника "Гірник-Спорту" Юрій Сак.

Нагадаємо, вчора під час матчу "Іллічівець" - "Гірник-Спорт" (3:1) було зроблено ставок на загальну суму понад 250 тисяч доларів, що є аномалією для української Першої ліги і рекордом "каси" для всіх матчів чемпіонату України у 2016 році.

Примітно, що в першому таймі переважна більшість ставок була зроблена на перемогу "Гірник-Спорту", який виграв перші 45 хвилин з рахунком 1:0. Після голу гостей люди почали масово ставити на "Іллічівець".

Також відзначимо, що "Іллічівець" є лідером Першої ліги, випереджаючи найближчого переслідувача - "Верес" з Рівного - на сім очок. "Гірник-Спорт" знаходиться на передостанньому місці в турнірній таблиці.