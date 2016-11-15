Букмекери вважають збірну України фаворитом у матчі з Сербією
12:40, 15 листопада 2016Футбол
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Гра відбудеться сьогодні ввечері у Харкові.
bukstavkinasport.com
Збірна України з футболу вважається фаворитом у матчі з Сербією на котируваннях букмекерських контор, повідомляє спеціалізований портал Betexplorer.
Портал зібрав дані 24 провідних букмекерських контор світу.
Середній коефіцієнт на перемогу збірної України становить 2.36 до 1, на нічию - 3.14 до 1, а на перемогу збірної Сербії - 3.08 до 1.
Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Сербія відбудеться сьогодні в Харкові і розпочнеться о 21.00.
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