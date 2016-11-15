Букмекери вважають збірну України фаворитом у матчі з Сербією

Збірна України з футболу вважається фаворитом у матчі з Сербією на котируваннях букмекерських контор, повідомляє спеціалізований портал Betexplorer.

Портал зібрав дані 24 провідних букмекерських контор світу.

Середній коефіцієнт на перемогу збірної України становить 2.36 до 1, на нічию - 3.14 до 1, а на перемогу збірної Сербії - 3.08 до 1.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Сербія відбудеться сьогодні в Харкові і розпочнеться о 21.00.