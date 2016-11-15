Кропивницька "Зірка" звільнила аргентинського головного тренера

Даріо Друді, з 18 серпня який виконував обов'язки головного тренера кропивницкой "Зірки", більше не буде виконувати ці функції в клубі. Про це повідомляє Sport Arena.

Замість аргентинського фахівця буде працювати з головною командою з приставкою "в. о." Роман Монарьов, який раніше посаду старшого тренера молодіжного складу "Зірки".

Разом з Друді залишає тренерський штаб "Зірки" та його іспанський помічник Санчіс Бенавент.

Номінальний головний тренер команди і найближчий помічник Друді Віктор Догадайло залишається працювати в тренерському штабі.

Нагадаємо, Даріо Друді став головним тренером "Зірки" після 4-го туру чемпіонату України. Під його керівництвом команда зіграла 10 матчів, в яких здобула три перемоги, один раз зіграла внічию і шість разів програла. В останніх п'яти поєдинках "Зірка" поступилася чотири рази.