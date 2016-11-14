Екс-капітан збірної Німеччини Швайнштайгер може переїхати у США

Півзахисник "Манчестер Юнайтед" Бастіан Швайнштайгер може продовжити кар'єру в північноамериканській лізі MLS (Major League Soccer), повідомляє ESPN.

Досвідчений футболіст веде переговори з "Чикаго Фаєр", який за підсумками нинішнього сезону не зміг потрапити в плей-офф ліги. Півзахисник вже зустрічався з головним тренером команди Велько Пауновічем.

Читайте такожМоуріньо виключив Швайнштайгера з основного складу "Манчестер Юнайтед"Нагадаємо, в 2015 році Швайнштайгер після 15 років у мюнхенській "Баварії" перейшов в "Манчестер Юнайтед". Проте напередодні нинішнього сезону новий тренер "МЮ" Жозе Моуріньо відмовився від послуг досвідченого німця і вивів його з основного складу команди.

Також додамо, що Швайнштайгер був капітаном збірної Німеччини, яка виграла чемпіонат світу 2014 року. Після Євро-2016 він оголосив про закінчення міжнародної кар'єри.