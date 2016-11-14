Шевченко: У матчі з Сербією є можливість переглянути кандидатів у збірну України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розраховує у завтрашньому товариському матчі проти Сербії надати можливість зіграти за національну команду футболістам, які отримують мало часу в національній команді.

Про це він сказав на передматчевій прес-конференції в Харкові, повідомляє Sport.ua.

"Я розглядаю цей матч в серйозному контексті. Ми закінчили офіційні ігри, зігравши чотири матчі. Сьогодні у нас є можливість дати пограти футболістам, які менше часу проводять на полі, переглянути кандидатів. Ми дивимося у майбутнє. Запрошені до збірної гравці отримають шанс зіграти завтра. Можемо поміняти розстановку. Сербія – хороший подразник і хороший суперник для нас і для гравців. Хтось може вийти в перший раз, хтось давно не грав. Важливо добре налаштуватися на цей матч", - сказав наставник української команди.

Читайте такожНовинка від Шевченка: тепер дебютанти збірної України співають пісні перед усією командоюПри цьому він підкреслив, що з моменту його приходу на посаду головного тренера основний склад команди дещо омолодився.

"З моменту мого приходу на посаду тренера збірної ми підключили чотирьох гравців основного складу. Ми серйозно омолодили команду в порівнянні з Євро-2016. Важливо, щоб молоді футболісти відповідали рівню збірної. У збірній вони повинні підтверджувати свій високий рівень. Якщо вони будуть відповідати цим критеріям, кожен з них отримає шанс грати", - вважає Шевченко.

Головний тренер збірної України також зазначив, що товариський матч проти Сербії він не розглядає як підготовку до гри проти Хорватії, яка відбудеться 27 березня.

"Сербія грає в три захисника, хорвати в чотири. Різні розстановки, різний підхід. Не пов'язуйте цю гру з грою проти Хорватії. Матч із Сербією – не підготовка саме до Хорватії", - заявив Шевченко.

Нагадаємо, матч Україна - Сербія відбудеться завтра в Харкові на стадіоні "Металіст". Початок зустрічі - 21:00.