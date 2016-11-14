Мессі не хоче підписувати новий контракт з "Барселоною"

Знаменитий нападник іспанської "Барселони" минулого літа відмовився від підписання нового контракту з клубом, повідомляє Marca.

Чинний договір лідера "блаугранас", який був підписаний в 2014 році, закінчується в середині 2018 року.

У свою чергу, "Барселона" має намір зберегти лідера в своїй команді на більший термін. Клуб готує для гравця контракт, за яким Мессі зміг би залишитися в клубі після закінчення ігрової кар'єри.

Батько футболіста вже заявив, що сім'я Мессі готова вислухати пропозицію "Барселони" - це означає невелике послаблення позиції не готовність підписати договір.

Відзначається, що на рішення аргентинця також вплине судову справу з його участю. Влітку іспанський суд засудив футболіста до умовного тюремного ув'язнення за несплату податків, але Мессі не згоден з таким рішенням і подав у відповідні органи скаргу.

Заява лідера "Барселони" розглянуть у період з січня по червень 2017 року. Футболіст хоче дочекатися рішення з цього питання, перш ніж визначати своє майбутнє в столиці Каталонії.

Нагадаємо, влітку батько Ліонеля Мессі зустрічався з власником "Челсі" Романом Абрамовичем.