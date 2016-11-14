На перемогу маріупольського "Іллічівця" у матчі Першої ліги поставили 250 тисяч доларів

Рекордні обсяги ставок були зафіксовані в сьогоднішньому матчі 19-го туру Першої ліги України між маріупольським "Іллічівцем" і "Гірник-Спортом" з Горішніх Плавнів, повідомляє Sport Arena.

До матчу на ринок результатів цього поєдинку на біржі ставок було поставлено трохи більше тисячі доларів. Але під час поєдинку гравці біржі почали ставити свої гроші.

На перемогу "Гірник-Спорту" у першому таймі було поставлено 64 тисячі доларів з 72 тисяч доларів загальних ставок. Команда з Горішніх Плавнів виграла перший тайм з рахунком 1:0.

Після того, як "Іллічівець" пропустив гол, люди почали різко ставити на перемогу маріупольців у матчі. Якщо до гола гостей на перемогу "Іллічівця" стояло лише 14 тисяч доларів, то вже на початку другого тайму (інтервал часу трохи більше 30 хвилин) на цей же результат зустрічі було поставлено більше 81 тисячі доларів.

В результаті, "Іллічівець" виграв матч з рахунком 3:1, а до моменту третього гола маріупольців на їх перемогу було поставлено понад 255 тисяч доларів.

Цей матч є абсолютним рекордсменом серед усіх поєдинків в українському футболі в 2016 році. Жоден інший поєдинок в Україні не збирав таку "касу" в поточному році.

Попереднім рекордсменом сезону була зустріч юнацьких команд каменської "Сталі" та харківського "Металіста" в минулому сезоні, коли на перемогу господарів поставили близько 90 тисяч доларів.

Зазначається, що Перша ліга України ніколи не була затребуваним чемпіонатом у любителів ставок. Найчастіше на матчі української другого дивізіону ставлять не більше кількох тисяч доларів. Коли навіть 20-30 тисяч доларів поставлено на той чи інший матч української Першої ліги - це вже понад норми.