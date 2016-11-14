Фонсека: Можу гарантувати бій сніжками між гравцями "Шахтаря"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Пауло Фонсека вважає, що сніг, який випав кілька днів тому у всій Україні, не піде команді на користь. Про це він сказав в інтерв'ю Sport Arena напередодні матчу чемпіонату України проти львівських "Карпат".

Читайте такожДонецький "Шахтар" віддав бразильського півзахисника "Сан-Паулу"При цьому, Фонсека додав, що раніше йому не доводилося бачити стільки снігу. "Це дуже красиво, я такого в житті не бачив і це незабутньо. Але якщо говорити про футбол, то ви бачите, в якому стані поле, і це не на нашу користь. Тим не менш, ми постараємося пройти всі ці труднощі і тренуватися як зазвичай", - вважає португальський фахівець.

Фонсека також відповів на жартівливу пропозицію ввести в тренувальний процес експериментальні вправи зі снігом, наприклад, зліпити сніговика.

"Я завжди відкритий до нововведень в тренуваннях. Якщо це буде корисно для команди, корисно для привідних м'язів, для преса - я не проти. Єдине, що я можу гарантувати, що після тренування буде бій сніжками між гравцями", - додав наставник "Шахтаря".

Нагадаємо, матч "Шахтар" - "Карпати" відбудеться в суботу, 19 листопада, на стадіоні "Металіст" в Харкові.