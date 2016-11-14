Футбольний матч чемпіонату України скасували через трактор, який застряг у снігу

П'ять матчів чемпіонату України з футболу у Першій та Другій лігах було скасовано через сильний снігопад та наслідки, що виникли у зв'язку з цим. Про це повідомляє Tribuna.com.

У Першій лізі не відбувся один матч - "Буковина" з Чернівців не змогла прийняти "Тернопіль".

У другій лізі не відбулися чотири зустрічі. Найбільш курйозний випадок стався в Хмельницькому, де "Поділля" мало приймати "Балкани" (Одеська область). На місцевий стадіон, щоб розчистити сніг, привезли трактор, але він не доїхав навіть до поля – провалився в яму з піском для стрибків в довжину, яка була засипана снігом.

Також через снігопад не були зіграні матчі "Рух" (Винники) - "Суднобудівник" (Миколаїв), "Нива" (Вінниця) - "Іллічівець-2" (Маріуполь). Зустріч "Мир" (Горностаївка) - "Металург (Запоріжжя) не відбулася, оскільки власник "Миру" заборонив футболістам грати, щоб ще дужче не зіпсувати газон.