У матчі проти Сербії Шевченко дасть пограти резервістам збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко в товариському матчі проти Сербії має намір надати ігровий час найближчим резервістам національної команди. Про це він сказав в інтерв'ю програмі "Великий футбол", повідомляє Sport Arena.

"В матчі з Сербією дам можливість грати тим футболістам, які не грали в збірній", — сказав Шевченко.

"Хочемо дати шанс кожному гравцеві. Буде дуже цікаво подивитися, як вони будуть виглядати на тлі сильного суперника", - додав він.

Таким чином, можливість проявити себе можуть отримати: воротарі Денис Бойко та Олексій Шевченко, захисники Сергій Кривцов і Артем Федецький, півзахисники Сергій Сидорчук, Євген Шахов, Максим Малишев, Олександр Караваєв, Іван Петряк і Віктор Циганков, а також форварди Роман Зозуля та Артем Бесєдін.

Всі перераховані вище гравці не отримували багато ігрової практики у відбірковому циклі до чемпіонату світу 2018 року.

Нагадаємо, в суботу збірна України перемогла Фінляндію в матчі відбіркового турніру з рахунком 1:0. Тепер команда Шевченка займає друге місце в своїй групі.

Матч Україна - Сербія відбудеться завтра, 15 листопада, на стадіоні "Металіст" в Харкові. Початок гри - 21:00.