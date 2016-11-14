Новинка від Шевченка: тепер дебютанти збірної України співають пісні перед всією командою

Президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко в інтерв'ю програмі "Великий футбол" зазначив хороший мікроклімат, який з'явився в збірній України з приходом на пост головного тренера команди Андрія Шевченка. Слова глави ФФУ призводить football.ua.

"Хлопці, які вперше потрапили до збірної, заспівали пісню "Команда молодости нашей", потім Рауль Ріанчо виконав іспанську оперу, а на завершення Олександр Зінченко зачитав реп, який був підтриманий всією командою", - розповів Павелко.

"Атмосфера у збірній просто божевільна. Дуже переживаю, щоб не наврочити, але такого в збірній України ніколи не було. Шевченко прищеплює збірній європейський стиль. І це стосується не тільки тактики гри, але й дисципліни. Зараз така ситуація, що футболісти готові приховати мікротравму, лише б потрапити в збірну. Це, напевно, те, заради чого національна команда і існує", - підкреслив президент ФФУ.

Нагадаємо, в перших чотирьох матчах відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року збірна України набрала 8 очок і посідає друге місце в своїй групі.

В останньому матчі національна команда України здобула перемогу над Фінляндією з рахунком 1:0