Відбір ЧС-2018. Бельгія декласувала Естонію, Роналду забив два голи Латвії (результати матчів)

23:49, 13 листопада 2016
Футбол
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Сьогодні в Європі завершилися чергові матчі відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року.

Сборная Бельгии победила Эстонию / Reuters

Група А:

Болгарія - Білорусь - 1:0 (1:0)

Гол: Попов (10).

Люксембург - Нідерланди - 1:3 (1:1)

Голи: Шано (44) - Роббен (36), Депа (58, 84).

Турнірна таблиця:

1. Франція - 10;

2. Швеція - 7;

3. Нідерланди - 7;

4. Болгарія - 6;

5. Білорусь - 2;

6. Люксембург - 1.

Група В:

Угорщина - Андорра - 4:0 (2:0)

Голи: Гера (34), Ланг (43), Дьюрчо (73), Салаї (88).

Швейцарія - Фарери - 2:0 (1:0)

Голи: Дердійок (27), Ліхштайнер (83).

Португалія - Латвія - 4:1 (1:0)

Голи: Роналду (28, з пенальті, 85), Вільям Карвальо (70), Бруно Алвеш (90) - Зюзінс (67).

Турнірна таблиця:

1. Швейцарія - 12;

2. Португалія - 9;

3. Угорщина - 7;

4. Фарери - 4;

5. Латвія - 3;

6. Андорра - 0.

Група Н:

Кіпр - Гібралтар - 3:1 (1:0)

Голи: Лайфіс (29), Сотіріу (66), Сіліс (87) - Каскьяро (51).

Бельгія - Естонія - 8:1 (3:1)

Голи: Меньє (8), Мертенс (16, 64, 68), Азар (25), Карраско (62), Лукаку (83, 88) - Анієр (30)

Греція - Боснія і Герцеговіна - 1:1 (0:1)

Гол: Цавелас (90) - Карнезіс (32, у свої ворота).

Турнірна таблиця:

1. Бельгія - 12;

2. Греція - 10;

3. Боснія і Герцеговина - 7;

4. Естонія - 3;

5. Кіпр - 3;

6. Гібралтар - 0.

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