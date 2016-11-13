Відбір ЧС-2018. Бельгія декласувала Естонію, Роналду забив два голи Латвії (результати матчів)

Сьогодні в Європі завершилися чергові матчі відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року.

Група А: Болгарія - Білорусь - 1:0 (1:0) Гол: Попов (10). Люксембург - Нідерланди - 1:3 (1:1) Голи: Шано (44) - Роббен (36), Депа (58, 84). Турнірна таблиця: 1. Франція - 10; 2. Швеція - 7; 3. Нідерланди - 7; 4. Болгарія - 6; 5. Білорусь - 2; 6. Люксембург - 1. Група В: Угорщина - Андорра - 4:0 (2:0) Голи: Гера (34), Ланг (43), Дьюрчо (73), Салаї (88). Швейцарія - Фарери - 2:0 (1:0) Голи: Дердійок (27), Ліхштайнер (83). Португалія - Латвія - 4:1 (1:0) Голи: Роналду (28, з пенальті, 85), Вільям Карвальо (70), Бруно Алвеш (90) - Зюзінс (67). Турнірна таблиця: 1. Швейцарія - 12; 2. Португалія - 9; 3. Угорщина - 7; 4. Фарери - 4; 5. Латвія - 3; 6. Андорра - 0. Група Н: Кіпр - Гібралтар - 3:1 (1:0) Голи: Лайфіс (29), Сотіріу (66), Сіліс (87) - Каскьяро (51). Бельгія - Естонія - 8:1 (3:1) Голи: Меньє (8), Мертенс (16, 64, 68), Азар (25), Карраско (62), Лукаку (83, 88) - Анієр (30) Греція - Боснія і Герцеговіна - 1:1 (0:1) Гол: Цавелас (90) - Карнезіс (32, у свої ворота). Турнірна таблиця: 1. Бельгія - 12; 2. Греція - 10; 3. Боснія і Герцеговина - 7; 4. Естонія - 3; 5. Кіпр - 3; 6. Гібралтар - 0.

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