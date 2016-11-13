Відбір ЧС-2018. Бельгія декласувала Естонію, Роналду забив два голи Латвії (результати матчів)
Сьогодні в Європі завершилися чергові матчі відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року.
Група А:
Болгарія - Білорусь - 1:0 (1:0)
Гол: Попов (10).
Люксембург - Нідерланди - 1:3 (1:1)
Голи: Шано (44) - Роббен (36), Депа (58, 84).
Турнірна таблиця:
1. Франція - 10;
2. Швеція - 7;
3. Нідерланди - 7;
4. Болгарія - 6;
5. Білорусь - 2;
6. Люксембург - 1.
Група В:
Угорщина - Андорра - 4:0 (2:0)
Голи: Гера (34), Ланг (43), Дьюрчо (73), Салаї (88).
Швейцарія - Фарери - 2:0 (1:0)
Голи: Дердійок (27), Ліхштайнер (83).
Португалія - Латвія - 4:1 (1:0)
Голи: Роналду (28, з пенальті, 85), Вільям Карвальо (70), Бруно Алвеш (90) - Зюзінс (67).
Турнірна таблиця:
1. Швейцарія - 12;
2. Португалія - 9;
3. Угорщина - 7;
4. Фарери - 4;
5. Латвія - 3;
6. Андорра - 0.
Група Н:
Кіпр - Гібралтар - 3:1 (1:0)
Голи: Лайфіс (29), Сотіріу (66), Сіліс (87) - Каскьяро (51).
Бельгія - Естонія - 8:1 (3:1)
Голи: Меньє (8), Мертенс (16, 64, 68), Азар (25), Карраско (62), Лукаку (83, 88) - Анієр (30)
Греція - Боснія і Герцеговіна - 1:1 (0:1)
Гол: Цавелас (90) - Карнезіс (32, у свої ворота).
Турнірна таблиця:
1. Бельгія - 12;
2. Греція - 10;
3. Боснія і Герцеговина - 7;
4. Естонія - 3;
5. Кіпр - 3;
6. Гібралтар - 0.