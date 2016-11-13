Президент УЄФА: Упевнений, що в Києві буде фантастичний фінал Ліги чемпіонів

Президент УЄФА Олександр Чеферін похвалив роботу Федерації футболу України по розвитку виду спорту в рідній країні, а також висловив думку, що фінал Ліги чемпіонів 2018 року в Києві пройде на найвищому рівні. Слова глави УЄФА в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1" наводить сайт "Футбол 24".

"Все просто фантастично. Я дуже щасливий, що українська федерація якісно виконує свою роботу, адже ситуація у вашій країні далеко не ідеальна. Ви багато працюєте. Я відчув, що все добре, все в Україні розвивається нормально. Український футбол на правильному шляху.

У нас не було сумнівів, щоб віддати фінал Ліги чемпіонів Україні. Впевнений, Київ і ФФУ більш ніж готові приймати таку грандіозну подію. Ми довіряємо вам і впевнені, що це буде фантастичний фінал Ліги чемпіонів", – вважає Чеферін.

Нагадаємо, позавчора президент УЄФА прибув з візитом в Україну. Він зустрічався з керівництвом країни, а також відвідав матч відбіркового турніру до ЧС-2018 Україна - Фінляндія.