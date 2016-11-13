Півзахисник "Динамо" Циганков не зміг побити рекорд Реброва у збірній України

Півзахисник Віктор Циганков, який вчора в матчі проти Фінляндії дебютував за збірну України, не став наймолодшим гравцем в історії національної команди. Про це повідомляє Sport Arena.

Футболіст "Динамо" дебютував у команді у віці 18 років і 362 днів, в той час як рекордсмен збірної Сергій Ребров провів перший матч у жовто-синій футболці, коли йому було 18 років та 24 днів. Це сталося під час товариського матчу проти США в 1992 році.

На другому місці вікового рейтингу знаходиться нинішній тренер збірної України Андрій Шевченко, який дебютував у національній команді в якості футболіста у віці 18 років і 177 днів.

За ним слідують півзахисник ПСВ Олександр Зінченко (18 років, 301 день) та екс-футболіст київського "Динамо" Віталій Лисицький (18 років, 314 днів). Циганков знаходиться на п'ятому місці рейтингу.

Нагадаємо, вчора збірна України перемогла Фінляндію (1:0) в матчі відбіркового турніру до ЧС-2018. Циганков вийшов на поле на 82-й хвилині, замінивши Євгена Коноплянку.