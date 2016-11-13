Обамеянг, Марез або Мане: названо п'ять претендентів на звання футболіста року в Африці

Стали відомі кандидати на звання кращого футболіста Африки 2016 року за версією BBC. На нагороду претендують п'ять футболістів.

Форвард дортмундської "Боруссії" П'єр-Емерік Обамеянг (Габон) раніше визнавався гравцем сезону в німецькій Бундеслізі і гравцем року за версією Африканської футбольної конфедерації.

Півзахисник англійського "Вест Хема" Андре Айю (Гана) побив минулого літа трансферний рекорд свого клубу. Лондонцям довелося заплатити "Суонсі" за африканського півзахисника 20,5 мільйона фунтів. Перед цим фани "Суонсі" визнали ганійця найкращим гравцем сезону 2015/16 в своїй команді.

Півзахисник "Лестер Сіті" Ріяд Марез (Алжир) був одним з лідерів сенсаційної команди, яка виграла чемпіонат англійської Прем'єр-ліги в минулому сезоні. При цьому, Марез був визнаний гравцем сезону в Прем'єр-лізі.

Півзахисник "Ліверпуля" Садьо Мане (Сенегал) раніше був одним з лідерів "Саутгемптона", допоки влітку не перейшов у свою нинішню команду за 34 мільйони фунтів. Африканець підсилив "Ліверпуль", який на даний момент знаходиться на вершині турнірної таблиці Прем'єр-ліги.

Півзахисник "Манчестер Сіті" Яя Туре (Кот Д'івуар) завоював в 2016 році свій 17-й трофей. У фіналі Кубка Ліги проти "Ліверпуля" івуарієць реалізував вирішальний пенальті.

Переможець визначиться в результаті голосування на сайті BBC, яке триватиме до 28 листопада. Підсумки голосування будуть оголошені 12 грудня.