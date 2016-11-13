Ярмоленко: В цілому виконали установку тренерів на матч з Фінляндією

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко вважає, що його команда змогла виконати тренерську установку на матч проти Фінляндії (1:0) у відбірковому турнірі до чемпіонату світу 2018 року. Про це він сказав в інтерв'ю Matchday.

Читайте такожКоноплянка: "З приходом Шевченка збірна України стала єдиною сім'єю""Всі ці дні вивчали збірну Фінляндії. Тренерський штаб чітко нам розповів і розписав, як треба грати проти цієї команди. Думаю, в цілому, ми виконали установку тренерів, але були і помилки. Нам ще належить сісти і розібрати допущені помилки", - вважає Ярмоленка.

"Як кажуть, гра забудеться, результат залишиться. Найголовніше, що ми взяли три очки. Обидва тайми різні вийшли. Рахунок був слизьким. І в другому таймі ми почали грати більш обережно. Підсвідомо це відкладалося, хотілося втримати переможний рахунок, тому ми частіше відходили до своїх воріт", - пояснив футболіст спад у грі команди після перерви.

Нагадаємо, вчора збірна України здобула перемогу над Фінляндією (1:0) і вийшла на друге місце у своїй відбірній групі.