Коноплянка: "З приходом Шевченка збірна України стала єдиною сім'єю"

Збірна України здобула перемогу над Фінляндією (1:0) у відбірковому турнірі до чемпіонату світу багато в чому завдяки самовіддачі футболістів. Про це в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1" заявив півзахисник команди Євген Коноплянка, повідомляє Sport Arena.

"Багато запитують, що змінилося з приходом [Андрія] Шевченко, і я хочу сказати, що ми стали єдиною сім'єю. Ми віддаємося на полі один за одного, не жаліємо себе і розуміємо, що все зробили на полі. Нам не соромно дивитися в очі вболівальникам", - упевнений Коноплянка.

Півзахисник німецького "Шальке" в цьому матчі знову не зміг відзначитися голом, але зате віддав гольову передачу на Артема Кравця.

"Я радий, що Кравець забив, а ми добили три очки. Готовий не забивати до кінця кар'єри, якщо буду віддавати такі передачі. Зате ми набираємо очки і на перерву йдемо з хорошим настроєм. Задоволений, що команда виграла", - заявив футболіст.

"Згоден, що другий тайм вийшов не такий хороший, як перший, але ми набрали три очки і виграли – це найголовніше. А другий тайм будемо розбирати", — сказав Коноплянка.

Нагадаємо, завдяки перемозі над збірною Фінляндії в Одесі українська команда вийшла на друге місце в своїй групі.