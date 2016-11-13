В Одесі перед матчем Україна-Фінляндія відбувся марш футбольних фанатів (фоторепортаж)
В Одесі перед відбірковим матчем кваліфікації до Чемпіонату світу з футболу 2018 року між національними збірними командами України та Фінляндії пройшов марш футбольних фанатів.
Як передає кореспондент УНІАН, сотні людей пройшли маршем по історичній частині міста. Марш розпочався від Соборної площі, звідки колона пройшла по вулиці Дерибасівській, і попрямувала до стадіону «Чорноморець», розташованому у Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка. Учасники акції скандували: «Слава - Україні!», «Україна - понад усе!» тощо. Вони співали гімн України, несли попереду колони великий плакат: «Одна, єдина, соборна Україна».
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Як відзначили учасники, в їх числі - вболівальники з Одеси, Херсона, Львова, Дніпра, Києва, зі сходу України.
Присутні використовували фаєри. Громадський порядок підтримувала велика кількість співробітників правоохоронних органів.
Як повідомляв УНІАН, збірна України перемогла у матчі проти Фінляндії із рахунком 1:0.