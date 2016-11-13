В Одесі перед матчем Україна-Фінляндія відбувся марш футбольних фанатів (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, сотні людей пройшли маршем по історичній частині міста. Марш розпочався від Соборної площі, звідки колона пройшла по вулиці Дерибасівській, і попрямувала до стадіону «Чорноморець», розташованому у Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка. Учасники акції скандували: «Слава - Україні!», «Україна - понад усе!» тощо. Вони співали гімн України, несли попереду колони великий плакат: «Одна, єдина, соборна Україна».

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Як відзначили учасники, в їх числі - вболівальники з Одеси, Херсона, Львова, Дніпра, Києва, зі сходу України.

Присутні використовували фаєри. Громадський порядок підтримувала велика кількість співробітників правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, збірна України перемогла у матчі проти Фінляндії із рахунком 1:0.