Збірна України обіграла Фінляндію і вийшла на друге місце у відборі ЧС

В Одесі завершився матч 4-го туру відбіркового турніру Чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна України приймала команду Фінляндії і виграла з рахунком 1:0.

Доля матчу була вирішена в середині першого тайму.

Українці мали перевагу з самого початку гри, а на 25-й хвилині забили переможний гол. Коноплянка пройшов по лівому флангу і вирізав пас на дальній кут воротарського - Кравець набіг і з метра в дотик розстріляв порожній кут воріт 1:0.

Після цього команди мали ще не одну нагоду вразити ворота один одного, але рахунок так і не змінився.

В інших сьогоднішніх матчах Групи I з однаковим рахунком 2:0 команда Туреччини обіграла Косово, а Хорватії - Ісландію.

Таким чином, після 4-х турів збірна України вийшла на 2-е місце в турнірній таблиці - 8 очок. Лідирує Хорватія - 10, в Ісландії - 7, Туреччини - 5, Фінляндії і Косово - по 1.