Відбір ЧС-2018. Хорватія та Туреччина перемогли в українській групі, Іспанія та Італія розгромили суперників (результати матчів)
В Європі завршилися матчі 4-го тура відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року.
Група I:
Хорватія - Ісландія - 2:0 (1:0)
Голи: Брозовіч (15, 90).
Туреччина - Косово - 2:0 (0:0)
Голи: Йилмаз (51), Волкан Сен (55).
Україна - Фінляндія - 1:0 (1:0)
Гол: Кравець (29).
Турнірна таблиця:
1. Хорватія - 10;
2. Україна - 8;
3. Ісландія - 7;
4. Туреччина - 5;
5. Фінляндія - 1;
6. Косово - 1.
Група D:
Австрія - Ірландія - 0:1 (0:0)
Гол: Маклін (48).
Грузія - Молдова - 1:1 (1:0)
Голи: Казаїшвили (16) - Гацан (78)
Уельс - Сербія - 1:1 (1:0)
Голи: Бейл (30) - Мітровіч (86).
Турнірна таблиця:
1. Ірландія - 10;
2. Сербія - 8;
2. Уельс - 6;
4. Австрія - 4;
5. Грузія - 2;
6. Молдова - 1.
Група G:
Албанія - Ізраїль - 0:3 (0:1)
Голи: Захаві (18, з пенальті), Ейнбіндер (66), Атар (84).
Ліхтенштейн - Італія - 0:4 (0:4)
Голи: Белотті (11), Іммобіле (12), Кандрева (32), Белотті (44).
Іспанія - Македонія - 4:0 (1:0)
Голи: Велковскі (34, в свої ворота), Вітоло (63), Начо (84), Адурітц (85).
Турнірна таблиця:
1. Іспанія - 10;
2. Італія - 10;
3. Ізраїль - 9;
3. Албанія - 6;
5. Македонія - 0;
6. Ліхтенштейн - 0.