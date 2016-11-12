Відбір ЧС-2018. Хорватія та Туреччина перемогли в українській групі, Іспанія та Італія розгромили суперників (результати матчів)

В Європі завршилися матчі 4-го тура відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року.

Група I: Хорватія - Ісландія - 2:0 (1:0) Голи: Брозовіч (15, 90). Туреччина - Косово - 2:0 (0:0) Голи: Йилмаз (51), Волкан Сен (55). Україна - Фінляндія - 1:0 (1:0) Гол: Кравець (29). Турнірна таблиця: 1. Хорватія - 10; 2. Україна - 8; 3. Ісландія - 7; 4. Туреччина - 5; 5. Фінляндія - 1; 6. Косово - 1. Група D: Австрія - Ірландія - 0:1 (0:0) Гол: Маклін (48). Грузія - Молдова - 1:1 (1:0) Голи: Казаїшвили (16) - Гацан (78) Уельс - Сербія - 1:1 (1:0) Голи: Бейл (30) - Мітровіч (86). Турнірна таблиця: 1. Ірландія - 10; 2. Сербія - 8; 2. Уельс - 6; 4. Австрія - 4; 5. Грузія - 2; 6. Молдова - 1. Група G: Албанія - Ізраїль - 0:3 (0:1) Голи: Захаві (18, з пенальті), Ейнбіндер (66), Атар (84). Ліхтенштейн - Італія - 0:4 (0:4) Голи: Белотті (11), Іммобіле (12), Кандрева (32), Белотті (44). Іспанія - Македонія - 4:0 (1:0) Голи: Велковскі (34, в свої ворота), Вітоло (63), Начо (84), Адурітц (85). Турнірна таблиця: 1. Іспанія - 10; 2. Італія - 10; 3. Ізраїль - 9; 3. Албанія - 6; 5. Македонія - 0; 6. Ліхтенштейн - 0.

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