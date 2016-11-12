Відбір ЧС-2018. Хорватія та Туреччина перемогли в українській групі, Іспанія та Італія розгромили суперників (результати матчів)

23:52, 12 листопада 2016
Футбол
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В Європі завршилися матчі 4-го тура відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року.

Збірна Хорватії перемогла Ісландію / Reuters

Група I:

Хорватія - Ісландія - 2:0 (1:0)

Голи: Брозовіч (15, 90).

Туреччина - Косово - 2:0 (0:0)

Голи: Йилмаз (51), Волкан Сен (55).

Україна - Фінляндія - 1:0 (1:0)

Гол: Кравець (29).

Турнірна таблиця:

1. Хорватія - 10;

2. Україна - 8;

3. Ісландія - 7;

4. Туреччина - 5;

5. Фінляндія - 1;

6. Косово - 1.

Група D:

Австрія - Ірландія - 0:1 (0:0)

Гол: Маклін (48).

Грузія - Молдова - 1:1 (1:0)

Голи: Казаїшвили (16) - Гацан (78)

Уельс - Сербія - 1:1 (1:0)

Голи: Бейл (30) - Мітровіч (86).

Турнірна таблиця:

1. Ірландія - 10;

2. Сербія - 8;

2. Уельс - 6;

4. Австрія - 4;

5. Грузія - 2;

6. Молдова - 1.

Група G:

Албанія - Ізраїль - 0:3 (0:1)

Голи: Захаві (18, з пенальті), Ейнбіндер (66), Атар (84).

Ліхтенштейн - Італія - 0:4 (0:4)

Голи: Белотті (11), Іммобіле (12), Кандрева (32), Белотті (44).

Іспанія - Македонія - 4:0 (1:0)

Голи: Велковскі (34, в свої ворота), Вітоло (63), Начо (84), Адурітц (85).

Турнірна таблиця:

1. Іспанія - 10;

2. Італія - 10;

3. Ізраїль - 9;

3. Албанія - 6;

5. Македонія - 0;

6. Ліхтенштейн - 0.

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