Англійські вболівальники побилися між собою під час матчу проти Шотландії (відео)

Під час матчу відбіркового турніру ЧС-2018 Англія - Шотландія один з уболівальників збірної Англії поводився вкрай зухвало, постійно вигукував нецензурні речівки і всіляко заважав іншим любителям футболу спостерігати за грою, повідомляє Isport з посиланням на Mirror.

Так тривало до пори до часу, поки інший фанат Трьох Левів не вийшов із себе. Коли терпець вболівальника урвався, він повернувся до агресивного фанату і накинувся на опонента, розбивши йому обличчя.

На щастя потерпілого, поруч виявилися стюарди, які швидко розняли забіяк, проте вболівальник все ж отримав розсічення. Його обличчя повністю покрилося кров'ю, але, незважаючи на це фанат продовжував активно підтримувати збірну Англії.

Тривало, однак, недовго, на місце інциденту прибула поліція і забрала з собою не призвідника бійки, а саме постраждалого фаната.

Як повідомляв УНІАН, матч завершився перемогою збірної Англії з рахунком 3:0.