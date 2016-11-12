"Динамо" обіграло "Шахтар" в матчі юнацького чемпіонату України

В селищі Щасливому (Київська обл) на "Княжа-Арені" завершився матч чемпіонату України серед юніорів (U-19) в якому донецький "Шахтар" в ролі номінальних госопдарів приймав київське "Динамо" і програв 2:3.

Доля матчу була вирішена в останній 10-хвилинці.

Кияни більш активно ропочали гру й вже на 2-й хвилині забили швидкий гол. Шапаренко відгукнувся на флангову передачу та відправив м'яч у ворота. А за півгодини, на 35-й хвилині після навісу Лєднєва з правого флангу Шапаренко ударом головою відправив другий м'яч у ворота суперника - 2:0.

В середині другого тайму гравець "Динамо" вразив вже власні ворота. На 77-й хвилині після прострілу з лівого флангу на дальній стійці Миколенко зрізав м'яч у власні ворота. За сім хвилин, на 84-й, динамівець Калюжний вдало зіграв на добиванні і забив третій гол. А на 87-й арбітр призначив пенальті у ворота "Динамо" й капітан гірників Топалов реалізував 11-метровий - 2:3.

Таким чином, "Динамо" набрало 34 очки й зберігло лідерство в турнірній таблиці у своїй віковій группі. У "Шахтаря" 23 очки й 5-е місце.