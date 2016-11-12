Букмекери вважають збірну України фаворитом у матчі з Фінляндією

Збірна України є явним фаворитом матчу відбору ЧС-2018 проти команди Фінляндії на котируваннях букмекерських контор, повідомляє спеціалізований портал Betexplorer.

Портал зібрав дані 23 найбільших контор світу і вирахував середні коефіцієнти на результат матчу. На думку аналітиків контор, перемога збірної України оцінюється з ймовірністю 1.33 до 1, нічия - 4.76 до 1, перемога Фінляндії - 10.93 до 1.

Найбільш впевненою у перемозі українців є контора 12BET - 1,29 до 1.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Фінляндія відбудеться сьогодні, 12 листопада, на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Початок гри о 21.45.