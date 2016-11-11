Відбір ЧС-2018: Чергові розгроми від Англії і Німеччини, важка перемога Франції

У Європі завершився перший день 4-го туру відбіркового турніру європейської зони Чемпіонату світу-2018, де перемоги здобули збірні Німеччини, Англії та Франції, повідомляє УЄФА.

У центральному матчі дня збірна Англії обіграла команду Шотландії з рахунком 3:0. Голи на рахунку Старріджа (24-я хвилина), Лаллани (50) і Кехілла (61).

Збірна Німеччини розгромила команду Сан-Марино (8:0). Хет-трик на рахунку Гнабрі, два голи забив Хектор, по одному - Хедіра, Стефанелли і Фолланд. А французи здобули важку перемогу над командою Швеції - 2:1. На гол Форсберга (55-я хвилина), французи відповіли двома точними ударами - Погба (58) і Пайєта (65).

ЧС-2018. 4-й тур.

Вірменія - Чорногорія - 3:2

Мальта - Словенія - 0:1

Словаччина - Литва - 4:0

Англія - Шотландія - 3:0

Сан-Марино - Німеччина - 0:8

Північна Ірландія - Азербайджан - 4:0

Чехія - Норвегія - 2:1

Данія - Казахстан - 4:1

Румунія - Польща - 0:3

Франція - Швеція - 2:1