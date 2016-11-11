Перед матчем з Фінляндією Шевченко відвідав Військово-морський ліцей в Одесі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відвідав Військово-морський ліцей та дитячий реабілітаційний центр в Одесі, повідомляє Канал Репортер.

Ліцею, в якому навчаються у тому числі і кримчани, Шевченко передав 200 квитків на матч Україна – Фінляндія. А реабілітаційному центру, який одесити знають як «Будинок з ангелом», тренер пообіцяв надати фінансову підтримку.

"Мені завжди приємно приїжджати в це місто, я його дуже люблю. Це дуже важлива частина України, завжди з гумором, хорошою погодою. Сподіваюся, що завтра буде повний стадіон. Користуючись тим, що приїхав як головний тренер національної збірної, хотілося відвідати місто. З'явилася можливість, ми заїхали в дитячий центр, де проходить оздоровлення дітей. Побачили там багато цікавого.Зі свого боку я від свого фонду вирішив зробити внесок до цього фонду", - зазначив Шевченко.

"І, звичайно, як не заїхати до наших доблесних морякам? Хлопці зустріли дуже добре, і начальство. Велике спасибі. Ми роздали квитки. І впевнені, що наші хлопці моряки завтра прийдуть на стадіон і підтримують нашу команду", – додав тренер національної збірної.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Фінляндія відбудеться 12 листопада. Початок гри о 21.45.