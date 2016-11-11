Гройсман та президент УЄФА обговорили питання проведення в Києві фіналу Ліги чемпіонів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та президент УЄФА Александер Чеферін обговорили питання проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде в Києві у травні 2018 року. Як передає кореспондент УНІАН, про це йшла мова сьогодні під час зустрічі в Києві.

Як відомо, фінальний матч Ліги чемпіонів відбудеться на НСК "Олімпійський", а фінальний матч Ліги чемпіонів 2018 року серед жінок відбудеться на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського, який відповідає критеріям УЄФА.

Гройсман зазначив: "Ми проводимо вагомий амбітний проект, але Україна до нього готова, і я впевнений, що ця подія пройде на найвищому рівні".

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Також прем'єр підкреслив необхідність "почати оновлення стадіонів по всій Україні, що дозволить розвивати футбол в країні в цілому".

У відповідь президент УЄФА зазначив: “Ми розуміємо, що право проведення турніру дуже відповідальне, у нас хороші відносини з президентом ФФУ протягом довгого часу. Але право проведення фіналу було віддано Україні не з-за наших дружніх відносин, а тому, що ми розуміємо, що Україна проведе цей матч на належному рівні. Фінал Ліги чемпіонів - це дуже яскрава подія, але я впевнений, що це буде не остання подія такого рівня в Україні».

Як повідомляв УНІАН, УЄФА вибрав в Київ в якості местя проведення фіналу Ліги чемпіонів-2018