На матч Україна - Фінляндія продано 20 тисяч квитків

На матч відбіркового турніру чемпіонату світу-2018 з футболу Україна - Фінляндія продано 20 тисяч квитків, повідомляє телеканал Футбол1.

Матч пройде в Одесі на стадіоні "Чорноморець", який вміщує 34164 глядача.

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Цей матч стане останнім офіційним для команди Андрія Шевченка в 2016-му році. Після нього відбудеться лише товариська гра з Сербією, яка відбудеться 15 листопада в Харкові.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Фінляндія відбудеться 12 листопада. Початок гри о 21.45.