На матч Україна - Фінляндія продано 20 тисяч квитків
15:53, 11 листопада 2016Футбол
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Арена "Чорноморець" в Одесі вміщує трохи більше 34 тис. глядачів.
На матч в Одесі вже розпродані дві третини квитків / ФК "Чорноморець"
На матч відбіркового турніру чемпіонату світу-2018 з футболу Україна - Фінляндія продано 20 тисяч квитків, повідомляє телеканал Футбол1.
Матч пройде в Одесі на стадіоні "Чорноморець", який вміщує 34164 глядача.
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Цей матч стане останнім офіційним для команди Андрія Шевченка в 2016-му році. Після нього відбудеться лише товариська гра з Сербією, яка відбудеться 15 листопада в Харкові.
Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Фінляндія відбудеться 12 листопада. Початок гри о 21.45.
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