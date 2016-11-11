Італійський "Торіно" цікавиться колишнім і нинішнім гравцями київського "Динамо"

Італійський футбольний клуб "Торіно" взимку має намір посилити свої захисні ряди, в зв'язку з чим звертає увагу на Домагоя Віду і Олександра Драговича , повідомляє місцева LA GAZZETTA DELLO SPORT.

27-річний гравець "Динамо" Віда раніше був у полі зору іншого італійського клубу "Наполі", але хорватський гравець залишився в українському клубі.

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В якості запасного варіанту в "Торіно" розглядають екс-гравця "Динамо" Олександра Драговича. Австрієць в кінці серпня 2016 року перейшов у німецький "Байєр-04" з Леверкузена.

Як повідомляв УНІАН, тиждень тому, 4 листопада, Віда був зупинений поліцією за водіння автомобіля в нетверезому вигляді.