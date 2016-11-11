Коноплянка летить в Одесу повноправним претендентом на місце в складі - Шевченко

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив про готовність українського легіонера німецького "Шальке" Євгена Коноплянки до матчу відбіркового циклу ЧС-2018 з командою Фінляндії, повідомляє Спорт-Експрес.

Зокрема, Шевченко зазначив: "Він відчув невеликий дискомфорт в місці прикріплення м'яза. З тих пір, як це сталося, було проведено кілька обстежень, а в четвер Женя спробував потренуватися. Від минулих неприємних відчуттів не залишилося й сліду, спазм відпустив, так що в Одесу Коноплянка летить повноправним претендентом на місце в стартовому складі. А чи потрапить у нього - вирішимо напередодні гри".

Читайте також"Шальке" з Коноплянкою зіграли внічию з дортмундською "Боруссією" в матчі БундеслігиЯк повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Коноплянка отримав серйозну травму і не зможе взяти участь у матчі відбору ЧС-2018 Україна - Фінляндія.