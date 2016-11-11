Бразилія розгромила Аргентину у відбірковому матчі ЧС-2018 (відео)

У Белу-Орізонті завершився матч відбіркового турніру Чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна Бразилії на своєму полі розгромила команду Аргентини, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Гра завершилася з рахунком 3:0.

Бразильці мали перевагу впродовж усього матчу і вже в середині першого тайму відкрили рахунок. На 24-й хвилині влучний удар завдав Феліппе Коутіньйо. А в самій кінцівці тайму, на 45-й хвилині, Неймар подвоїв перевагу своєї команди.

У другому таймі, на 59-й хвилині, Пауліна довів рахунок до розгромного - 3:0.

Таким чином, у турнірній таблиці відбіркових змагань ЧС-2018 в Південній Америці збірна Бразилії лідирує - 24 очки. Аргентинці залишилася на 6-му місці (16 очок).