ФФУ звернулася до вболівальників перед матчами збірної: продемонструйте взаємоповагу та гостинність

Федерація футболу України оприлюднила звернення до вболівальників напередодні матчів національної збірної з командами Фінляндії та Сербії, закликавши прихільників української команди продемонструвати вміння цивілізовано та толерантно вболівати за свою улюблену команду, повідомляє ФФУ.

"Під час матчу кваліфікації ЧС-2018 між національними збірними командами України та Фінляндії українські і, зокрема, одеські прихильники футболу мають нагоду продемонструвати усій Європі, що у нашій країні вміють підтримувати улюблену команду за принципами рівності та взаємоповаги. Саме тому проявам дискримінації, зокрема расистського характеру - не місце на наших стадіонах. Так само, як і використанню піротехнічних засобів, заборонених банерів, гасел, тощо. Наша країна славиться своєю гостинністю, а Одеса була, є і залишиться багатонаціональним містом зі своїм колоритом та неповторним шармом. Саме тому надзвичайно важливо зберегти право приймати великий футбол у своєму місті, демонструючи поведінку, гідну справжнього вболівальника", - йдеться у зверненні.

"Також визначною подією стане проведення товариської зустрічі між національними збірними командами України та Сербії у Харкові, куди міжнародний футбол повертається після трирічної перерви. Протягом тривалого часу керівництво ФФУ робило все можливе, щоб повернути збірну України до міста, яке завжди шалено підтримувало «синьо-жовтих». До стадіону, який отримав гарну оцінку за організацію та проведення поєдинків чемпіонату Європи 2012 року. І нам вдалося це зробити! Тепер черга – за харківськими вболівальниками, які мають унікальний шанс довести усім, що рішення УЄФА дозволити проводити міжнародні зустрічі у цьому споконвічно футбольному місті, є єдиним правильним", - підкреслюють у ФФУ.

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"Від кожного з Вас залежить майбутнє міжнародного футболу в Україні. Давайте продемонструємо, що ми вміємо і можемо цивілізовано та толерантно вболівати за свою улюблену команду", - наголошують автори звернення.

Як повідомляв УНІАН, збірна України проведе 12 листопада в Одесі матч відбіркового циклу ЧС-2018 Україна - Фінляндія. 15 листопада в Одесі відбудеться товариський матч Україна - Сербія в Харкові.