Донецький "Шахтар" віддав бразильського півзахисника в "Сан-Паулу"
11:36, 10 листопада 2016Футбол
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Бразилець Веллінгтон Нем не зміг закріпитися в основному складі "гірників" і проведе 2017 рік на батьківщині.
Веллінгтон Ньому перейшов у "Сан-Паулу" / shakhtar.com
Донецький "Шахтар" віддав півзахисника Веллінгтона Нема в оренду в бразильський "Сан-Паулу", повідомляє офіційний сайт донецького клубу.
Орендна угода з бразильським клубом розрахована на один рік.
Нагадаємо, раніше виконавчий директор "Сан-Паулу" Марко Ауреліо Кунья заявляв про бажання орендувати Веллінгтона Нема у "Шахтаря". При цьому, коштів для повноцінної покупки футболіста у бразильського клубу не було.
Нагадаємо, Веллінгтон Нем перейшов у "Шахтар" з бразильського "Флуміненсе" влітку 2013 року за 9 мільйонів євро. Контракт гравця з донецьким клубом закінчується через півтора року.
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