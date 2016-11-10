Донецький "Шахтар" віддав бразильського півзахисника в "Сан-Паулу"

Донецький "Шахтар" віддав півзахисника Веллінгтона Нема в оренду в бразильський "Сан-Паулу", повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Орендна угода з бразильським клубом розрахована на один рік.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор "Сан-Паулу" Марко Ауреліо Кунья заявляв про бажання орендувати Веллінгтона Нема у "Шахтаря". При цьому, коштів для повноцінної покупки футболіста у бразильського клубу не було.

Нагадаємо, Веллінгтон Нем перейшов у "Шахтар" з бразильського "Флуміненсе" влітку 2013 року за 9 мільйонів євро. Контракт гравця з донецьким клубом закінчується через півтора року.