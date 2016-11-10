Шовковський має намір найближчої зими завершити футбольну кар'єру

Знаменитий воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський має намір найближчим часом завершити кар'єру футболіста. Про це він заявив в ефірі радіо "Аристократи".

За словами 41-річного футболіста, він вже не хоче продовжувати боротися за місце в складі з більш молодими виконавцями.

"Я вже не хочу продовжувати. Я втомився. Мені в січні виповниться 42, для гравця це багато, навіть дуже багато. Я не готовий вкладати стільки сил, щоб намагатися довести, щоб конкурувати з молодими", - заявив Шовковський.

При цьому, воротар не готовий оголосити про завершення кар'єри прямо зараз і розгляне пропозицію про новий конктракт з клубу, якщо вона надійде.

"Я вже не можу. Не хочу бути тягарем для клубу "Динамо". Якщо мені запропонують продовжити контракт, я сім разів поміряю, щоб один раз відрізати", - сказав футболіст.

Нагадаємо, Олександр Шовковський виступає за "Динамо" з 1993 року. Протягом нинішнього сезону він втратив місце в основному складі команди, поступившись ним 24-річному Артуру Рудьку.

Контракт Шовковського з "Динамо" закінчується в кінці 2016 року.