Коноплянка не зіграє за збірну України проти Фінляндії

Півзахисник німецького "Шальке" не зіграє за збірну України у матчі відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року проти Фінляндії, а також у товариській зустрічі проти Сербії, повідомляє Sport Arena.

Причина цьому - травма, яку футболіст отримав на вчорашньому тренуванні національної команди. Гравець вибув з гри терміном на два тижні.

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Нагадаємо, у відбірковому турнірі до ЧС-2018 Коноплянка зіграв три матчі за збірну України. У грі з Ісландією (1:1) півзахисник не реалізував пенальті.

Збірна України в найближчі дні має провести два матчі - 12 листопада проти Фінляндії, а 15 листопада - проти Сербії.