"Барселона" втратила інтерес до капітана "Шахтаря" Срни

Вірогідність переходу хорвата Даріо Срни з донецького "Шахтаря" до іспанської "Барселони" є дуже незначною, повідомляє ТСН Проспорт з посиланням на Goal.com.

Капітан "Шахтаря" більше на цікавий каталонцям, натомість вони збираються підсилити правий фланг футболістом англійського "Саутгемптона" Седріком Соаресом – повідомляє goal.com.

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Срна ще минулого сезону став рекордсменом "Шахтаря" за кількістю зіграних матчів усіх часів.З кожною новою появою на полі він постійно оновлює рекорд.

Срна виступає за "Шахтар" з липня 2003-го року. Більше ніж за 13 сезонів він провів 318 ігор.