"Барселона" втратила інтерес до капітана "Шахтаря" Срни
17:23, 09 листопада 2016Футбол
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Схоже, що хорватський легіонер нікуди не піде.
Срна, скоріш за все, продовжить виступи у "Шахтарі" / ФК "Шахтар"
Вірогідність переходу хорвата Даріо Срни з донецького "Шахтаря" до іспанської "Барселони" є дуже незначною, повідомляє ТСН Проспорт з посиланням на Goal.com.
Капітан "Шахтаря" більше на цікавий каталонцям, натомість вони збираються підсилити правий фланг футболістом англійського "Саутгемптона" Седріком Соаресом – повідомляє goal.com.
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Срна ще минулого сезону став рекордсменом "Шахтаря" за кількістю зіграних матчів усіх часів.З кожною новою появою на полі він постійно оновлює рекорд.
Срна виступає за "Шахтар" з липня 2003-го року. Більше ніж за 13 сезонів він провів 318 ігор.
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