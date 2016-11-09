Іспанська "Малага" хоче позбутися українського воротаря Бойка - ЗМІ

Іспанська "Малага" хоче повернути орендованого голкіпера Дениса Бойка стамбульскому "Бешикташу", повідомляє Tribuna.com, посилаючись на турецьке видання Haberler.

Зазначається, що "Малага" хоче взяти на місце українцю більш молодого і дешевого голкіпера, який міг би скласти конкуренцію для основного воротаря команди Карлоса Камені.

Бойко перейшов у "Малагу" влітку 2016 року і не зіграв за команду жодного матчу. Оренда українця обійшлася в 435 тисяч євро, в контракті була передбачена опція викупу за 6 мільйонів євро.

Зарплата голкіпера за контрактом з "Бешикташем" на сезон 2016/2017 становить 900 тисяч євро.

Нагадаємо, Денис Бойко також є резервним воротарем збірної України і, незважаючи на відсутність ігрової практики, продовжує викликати в національну команду.