Ребров готовий оштрафувати захисника "Динамо" за керування автомобілем у п'яному стані

Хорватський захисник київського "Динамо" Домагой Віда може отримати штраф за керування автомобілем в нетверезому стані. Про це в коментарі сайту "Вести" повідомив головний тренер команди Сергій Ребров.

"Поки що Віду я ще не бачив, він знаходиться в розташуванні збірної Хорватії. Коли повернеться – вислухаю його пояснення. Якщо такий інцидент має місце, то, не сумніваюся, на футболіста очікує штраф", – сказав Ребров.

Нагадаємо, вчора стало відомо про те, що 4 листопада Домагоя Віду позбавили водійських прав за водіння в нетверезому стані. Алкотестер показав вміст в організмі Віди 1,51 проміле алкоголю, що в 5 разів перевищує допустиму норму.

Через два дні після ініцідента, 6 листопада, Виду вивів "Динамо" з капітанською пов'язкою на матч чемпіонату України проти "Дніпра" (2:1).