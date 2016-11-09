Півзахисник "Динамо" Ярмоленко відновився після травми та набирає форму

Півзахисник "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко оговтався від травми коліна, через яку пропустив кілька матчів свого клубу. Про це повідомляє Sport Arena, посилаючись на слова футболіста в інтерв'ю газеті "Команда".

"Вже по приїзду в збірну можу сказати, що зі здоров'ям проблем немає. Продовжую посилено працювати, набирати форму. Сподіваюся набрати потрібні кондиції, щоб допомогти національній команді перемогти. Принаймні, з кожним тренуванням відчуваю себе все краще", - заявив Ярмоленко.

Читайте такожЯрмоленко отримав травму невдало ковырнув ногою землю - медслужба "Динамо"За його словами, поки що він перебуває не в найкращій формі. "Я пропустив два тижні, і стан не той, що раніше. Не відчував певної легкості в останній грі. Але ситуація змінюється", — сказав футболіст.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко не брав участі в кількох матчах "Динамо", в тому числі грі у виїзній грі проти "Бенфіки" (0:1) в Лізі чемпіонів. Минулої неділі він повернувся на поле у поєдинку чемпіонату України проти "Дніпра" (2:1).

Збірна України в найближчі дні проведе два матчі - 12 листопада вона прийме Фінляндію в поєдинку відбіркового турніру чемпіонату світу 2018 року, а 15 листопада проведе товариську зустріч з Сербією.