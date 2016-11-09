Бразилець Марлос з "Шахтаря" роздумує про гру за збірну України

Бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Марлос продовжує роздумувати про зміну громадянства для виступів за національну збірну України. Про це в інтерв'ю Sport.ua розповів його одноклубник Тарас Степаненко.

"Так, ми з ним обговорювали це питання. Позиція Марлоса - 50 на 50. Він каже, що йому треба порадитися зі своїми батьками.

Але він думає про зміну громадянства. Тим більше, що Марлос працював з Євгеном Красніковим (спортивний директор збірної України - ред.) в "Металісті" і вони постійно на зв'язку, контролюють це питання. Думаю, коли настане час приймати якесь рішення, то він виступить з офіційною заявою", - сказав Степаненко.

"Такі футболісти, як Марлос, нам потрібні. Командний гравець, дуже веселий і чудовий сім'янин. Я думаю, він відмінно увіллється в наш колектив", - додав український півзахисник.

Нагадаємо, раніше у Федерації футболу України заявляли про бажання півзахисників "Шахтаря" Марлоса і Тайсона виступати за збірну України.

Пізніше Тайсон був заграний за збірну Бразилії і тепер не зможе потрапити в українську команду. Марлос отримає право змінити громадянство в січні 2017 року, коли виповниться п'ять років з тих пір, як він живе в Україні.