Роналду підписав довічний контракт з Nike на 24 мільйони євро в рік

Форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду підписав новий контракт з брендом спортивного одягу Nike, повідомляє Sport Arena, посилаючись на AS.

За новою угодою португалець буде отримувати 24 мільйони євро на рік. Важливо і те, що новий контракт з брендом передбачає довічну співпрацю з футболістом. Подібну угоду підписав з Nike легендарний баскетболіст Майкл Джордан в середині 80-х років.

Для Nike Роналду є ключовою фігурою в плані просування і розкручування і без того відомого у всьому світі бренду. Дуже серйозну роль у цій справі відіграє не тільки виступи португальця на футбольному полі, але і кількість передплатників на сторінки зірки "Реала" в соціальних мережах.

Зокрема, у Facebook на Роналду підписані 117,2 мільйона користувачів, в Instagram - 81,2 мільйона, в Twitter - 47,9 мільйона.

Нагадаємо, в понеділок Роналду продовжив свій контракт з "Реалом" до 2021 року. У той же день він отримав приз кращому гравцеві чемпіонату Іспанії в сезоні 2015/16.