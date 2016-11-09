Захисника "Динамо" зловили за кермом автомобіля в нетверезому вигляді

Про це повідомляє 1927.kiev.ua.

4 листопада, о 4.50 ранку хорват був затриманий поліцією в Києві на вулиці Скоропадського за кермом свого Mercedes-Benz.

Читайте такожРебров: "Динамо" виглядало дуже гідно і могло відібрати у "Бенфіки" очки

Алкотестер показав вміст в організмі Види 1,51 проміле алкоголю, що в 5 разів перевищує допустиму норму. Це тягне за собою штраф у розмірі 10 200 грн.

Згідно виписаного протоколу, Домагой Віда порушив вимоги пункту 2.9а ПДР України, відповідальність за що передбачена частиною 1 статті 130 КпАП.

Поліцейські вилучили у футболіста водійське посвідчення та видали тимчасовий талон.

Відзначимо, що після цієї події Віда вийшов у якості капітана «Динамо» на гру 14-го туру Ліги Парі-Матч із «Дніпром» 6 листопада