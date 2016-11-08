Шевченко: "Фінляндія — команда, яка дуже добре захищається"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко охарактеризував найближчого суперника по відбору до ЧС-2018 і заявив, що з весни буде переглядати нових кандидатів у головну команду країни, повідомляє SportArena.

«Фінляндія — непогана команда, яка дуже добре захищається. Також я б відзначив роботу тренера. Незважаючи на відсутність деяких важливих гравців (в тому числі і Романа Єременко), ця команда грає дуже добре. Захист, небезпечні контратаки, стандарти — це все у фінів виходить на високому рівні. Тому ми детально вивчаємо цю команду з різних відеоматеріалів», — почав Шевченко.

Через дискваліфікацію матч УЄФА проти України пропустить один з лідерів збірної Фінляндії Роман Єрьоменко. Однак Андрій Шевченко вважає, що його відсутність не вплине на стиль гри суперника.

«Ми будемо готові до будь-якого розвитку подій. Ми знаємо, що Фінляндія фактично грає в п'ять захисників, і від відсутності або появи Єременко, впевнений, схема Фінляндії не зміниться».

Останнім часом основним правим захисником збірної України став Богдан Бутко, який не має регулярної ігрової практики в "Шахтарі". Отримав виклик гравець і на поточний збір.

«Ми дали Богдану можливість грати практично без ігрової практики. Але він добре розуміє структуру нашої гри, завжди був у хорошій формі, виправдав наші очікування. Тому продовжуємо розраховувати на Богдана й надалі».

Кістяк нинішньої збірної України складають футболісти "Шахтаря", яких в заявці виявилося дев'ятеро. З "Динамо", в свою чергу, Шевченко викликав лише чотирьох виконавців.

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«Дійсно, багато представників "Шахтаря", але це не головне. Є й інші гравці з інших команд. Не важливо, хто грає на позиції, головним буде виконувати ті завдання, які ставить тренерський штаб».

Багато дискусій у пресі викликала відсутність у заявці форварда "Олександрії" Романа Яремчука, права на якого належать "Динамо". У поточному сезоні молодий нападник відзначився 5 голами у 10 іграх української Прем'єр-ліги. Проте в збірну був викликаний форвард Динамо Артем Бесєдін, який відзначився лише 2 забитими м'ячами в чемпіонаті України.

«Яремчук прогресує дуже добре, почав забивати. Ми за ним спостерігаємо, але зараз визначили такий склад. Я хочу закінчити цей рік в такому складі, а вже навесні будемо залучати нових гравців. Зараз же ми викликали перевірених хлопців, яких добре знаємо і на яких можемо розраховувати без жодних питань».

«Також мені хочеться не просто викликати гравців за враженнями про їх матчі в УПЛ, а за підсумками спеціального перегляду. Нещодавно я пропонував, щоб у збірної був організований невеликий збір, коли буде віконце в графіку клубів, щоб краще побачити футболістів і познайомитися з ними», - підсумував тренер збірної України.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна — Фінляндія в рамках відбору на ЧС-2018 відбудеться 12 листопада в Одесі, а товариську гру з Сербією українці проведуть в Харкові 15 листопада.