Юнацька збірна України (U-17) вийшла до еліт-раунду ЧЄ-2017

Юнацька збірна команда України серед гравців 2000 року народження (U-17) пробилася до еліт-раунду чемпіонату Європи 2017 року, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

«Синьо-жовті» фінішували другими серед кращих третіх команд у кваліфікаційному раунді.

Незважаючи на лише два набраних очки у відборі континентальної першості, результативна нічия із командою Норвегії (2:2) дозволила нашим хлопцям сподіватися на потрапляння до наступної стадії змагань. Адже, згідно з регламентом, кращі команди, що зайняли треті позиції у групах, визначалися серед тих, хто успішніше виступив проти збірних, що завершили міні-турніри на двох перших сходинках. Зважаючи на те, що більшість третіх команд здобули свої очки у матчах із аутсайдерами груп, саме команда Сергія Попова потрапила до когорти майбутніх учасників еліт-раунду.

Жеребкування наступного раунду європейської першості відбудеться 13 грудня у штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні. Збірна України буде представлена у четвертому кошику поряд із командами Бельгії, Чехії, Польщі, Чорногорії, Норвегії, Вірменії та Фарерських островів.

32 команди будуть розділені на 8 групп. До фінальної частини Євро потрапляють 8 переможців груп та 7 кращих других команд. 16-м учасником змагань стане команда країни-господаря турніру - Хорватії.

Фінальна стадія Євро-2017 (U-17) відбудеться у Хорватії з 3 по 19 травня 2017 року.